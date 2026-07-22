الديهي : أي حد يهاجم ثورة 23 يوليو لا سامحه الله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أي حد يهاجم ثورة 23 يوليو لا سامحه الله، مؤكدًا أنه غير مقبول الهجوم على هذه الثورة أو انتقادها.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، "فيه آراء ممكن نتفق أو أن نختلف عليها ولكن فيه أحداث مفصلية غير مقبول أن يكون هناك هجوم عليها".

وتابع "فيه ناس بيتكلموا عن الثورة وكأن هناك صراع أيديولودجي بين فترة الملكية والجمهورية، ولكن أنا بقول إحنا ابناء الجمهورية ودخلنا حتى في الجمهورية الجديدة"، منتقدًا من يهاجم ثورة يوليو ويهاجم عبد الناصر.

واستطرد "جمال عبد الناصر وقراراته وإنجازاته وإخلاصه كان موضع كراهية وحقد وغيرة من الكثيرين، ومازال الإخوان هم الأعداء للرئيس عبد الناصر".

كلنا مقصرون في حق بلدنا

وأكمل "احنا عايشين في بلد مش عارفين قيمتها، كلنا مقصرون في حق بلدنا وفهم تاريخها وكتابته، ولا يجب أن نطمس تاريخ رؤساء مصر".