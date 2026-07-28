قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان و تحذيرات من "تسونامي"
63.5 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع على التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2026
بعد قبول التظلم.. متى تعود باطقة التموين لصرف الدعم؟
من اللعب للتدريب للتعليق .. رحلة متعددة المواهب للراحل علاء متولى عاشق الاتحاد السكندري
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سول وبرازيليا تتفقان على استنئاف المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية و"ميركوسور"

سول وبرازيليا تتفقان على استنئاف المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية و"ميركوسور"
سول وبرازيليا تتفقان على استنئاف المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية و"ميركوسور"
أ ش أ

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على العمل من أجل استنئاف المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور" التجاري في أمريكا اللاتنية.

جاء ذلك خلال محادثات قمة عقدها الرئيس لي مع نظيره البرازيلي في العاصمة "برازيليا"، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الثلاثاء/.

وقالت المتحدثة الرئاسية كانج يو-جونج إن زعيمي البلدين تشاركا وجهة النظر بأنه في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، فإن إبرام اتفاقية تجارة بين كوريا الجنوبية وميركوسور سيوفر أساسا قويا لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأضافت المتحدثة الكورية أن لي وسيلفا اتفقا على الاستعداد لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاقية التجارية، مع وضع هدف للإعلان عن إعادة بدء المحادثات خلال قمة ميركوسور الـ69 في ديسمبر المقبل.

واتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل ثنائية، لتسهيل عملية استنئاف المفاوضات، تضطلع بتحليل الفرص التجارية والقضايا الحساسة تمهيدا للمفاوضات.

كما بحث الزعيمان - خلال المحادثات - سبل توسيع نطاق التعاون في عدة مجالات أهمها: التجارة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والدفاع والفضاء والرعاية الصحية والثقافة، واعتمد الرئيسان بيانا مشتركا حدد مخرجات الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن ميركوسور هو تكتل تجاري في أمريكا اللاتينية يضم الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، ويعد أضخم تكتل اقتصادي في المنطقة ومركزا استراتيجيا غنيا بالموارد المعدنية الرئيسية مثل الليثيوم والنيكل.

وبدأت كوريا الجنوبية وميركوسور المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية في عام 2018، إلا أن المحادثات توقفت منذ أواخر عام 2021.

يذكر أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الحالية إلى البرازيل تعد ثاني محطات جولته الخارجية التي تشمل أيضا تشيلي والأرجنتين وألمانيا.

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المفاوضات الرامية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية وتكتل ميركوسور التجاري في أمريكا اللاتنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

وزير الاوقاف وفاروق فلوكس

عكازي وسبب ستري.. ابنة فاروق فلوكس تحتفي بوالدها بعد لقائه وزير الأوقاف

خلي بالك من نفسك

تخطت الـ50 مليون جنيه.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر شباك التذاكر بالسعودية

رباب طارق

وفاة والد رباب طارق

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت

طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد