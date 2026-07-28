الصين تختبر لأول مرة طائرة مسيرة مدنية تحلق 24 ساعة متواصلة بحمولة كاملة

نجحت الصين في إجراء أول رحلة تجريبية للطائرة المسيرة المدنية TP200، وهي أول طائرة بدون طيار من فئة الطن يتم تطويرها وفق معايير صلاحية الطيران المدني في البلاد وقادرة على التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة متواصلة بحمولتها القصوى.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن الطائرة، التي طورتها شركة Yitong UAV System، أنجزت رحلتها الأولى بنجاح، لتفتح المجال أمام استخدامها في مجموعة واسعة من المهام المدنية، تشمل الدوريات البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ، وإمداد الجزر والمناطق النائية بالمساعدات والإمدادات الطارئة، إلى جانب أعمال المسح ورسم الخرائط.

وتتمتع الطائرة بمدى يصل إلى 3 آلاف كيلومتر عند التحليق بحمولتها الكاملة، ما يمنحها قدرة على تنفيذ مهام طويلة المدى دون توقف، خاصة في المناطق الساحلية والجبلية التي يصعب الوصول إليها.

ويتيح التصميم المعياري المرن للطائرة إعادة تهيئتها لأغراض متعددة، مثل مراقبة الجفاف، ومكافحة حرائق الغابات والمراعي، ومسح الأراضي، ورصد النظم البيئية، مع إمكانية التشغيل في مختلف الظروف الجوية.

ووفقا للشركة المطورة، يبلغ سقف التحليق التشغيلي للطائرة نحو 7600 متر، فيما تصل سرعة التحليق القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها الإقلاع والهبوط داخل مسافة لا تتجاوز 300 متر، والعمل من مدارج غير ممهدة، ما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام في البيئات الوعرة والمناطق النائية.

وتعمل الطائرة بمحرك يعمل بالوقود، وتتميز بتصميم يضم فتحتين لدخول الهواء ومروة خلفية، إضافة إلى زعنفتين رأسيتين متصلتين، بما يوفر لها كفاءة واستقرارا أثناء الطيران في المهام طويلة المدى.