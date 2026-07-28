إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي والتحريض على القتل

نُفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بتهمة المشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد في ديسمبر ويناير .

وفق ما أعلنت السلطات القضائية الإيرانية فقد وقع الإعدام في شمال شرقي إيران، فيما تشهد إيران، منذ بداية الحرب في 28 فبراير، زيادة في الإعدامات المرتبطة، على وجه الخصوص، بالاحتجاجات الأخيرة.

وقالت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية الإيرانية، إن «مهدي رسولي ومحمد رضا ميري، وهما عميلان لـ(الموساد)، شاركا في أعمال الشغب في يناير بمدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، وارتكبا أعمال عنف واسعة، وكانا مسؤولين عن مقتل أحد عناصر الأمن»، مشيرة إلى أنهما أُعدما.

واتهمت السلطات الرجلين باستخدام زجاجات حارقة وأسلحة بيضاء، والتحريض على القتل، والمباشرة في قتل عنصر أمن.

كما أُعدم رجل ثالث، هو إبراهيم دولت آبادي، ووصفته وكالة «ميزان» بأنه «أحد المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في مشهد»، التي قالت إنها أدت إلى مقتل عدد من عناصر الأمن.

ولم تحدد السلطات مكان تنفيذ أحكام الإعدام أو تاريخها، غير أن وكالة أنباء «نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أفادت بأن رسولي، 25 عاماً، وميري، 21 عاماً، أُعدما فجر الأحد في سجن وكيل آباد في مشهد.