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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار "جينيفيف" يشتد إلى الفئة الخامسة بالمحيط الهادئ..والعاصفة "فاوستو" تثير أمواجًا عاتية قرب هاواي

إعصار "جينيفيف" يشتد إلى الفئة الخامسة بالمحيط الهادئ..والعاصفة "فاوستو" تثير أمواجًا عاتية قرب هاواي
إعصار "جينيفيف" يشتد إلى الفئة الخامسة بالمحيط الهادئ..والعاصفة "فاوستو" تثير أمواجًا عاتية قرب هاواي
أ ش أ

ضرب الإعصار جينيفيف المحيط الهادئ بقوة كبيرة، بعدما وصل لفترة وجيزة إلى الفئة الخامسة، وهي أعلى درجات تصنيف الأعاصير، قبل أن يتراجع قليلًا مع بقائه إعصارًا شديد القوة، فيما تواصل العاصفة المدارية فاوستو إثارة أمواج عاتية وتيارات بحرية قوية بالقرب من جزر هاواي.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره ميامي، أن جينيفيف يُعد أول إعصار من الفئة الخامسة يتشكل في شرق المحيط الهادئ منذ عامين، لكنه من المتوقع أن يظل بعيدًا عن اليابسة، متخذًا مسارًا موازياً تقريبًا للساحل الغربي للمكسيك.

و بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار نحو 230 كيلومترًا في الساعة، فيما كان مركزه يقع على بعد نحو 810 كيلومترات جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا بكاليفورنيا، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة.

ورغم عدم إصدار أية تحذيرات أو إنذارات ساحلية، حذر المركز من أن الأمواج العالية الناتجة عن الإعصار تتسبب في ظروف بحرية شديدة الخطورة، تشمل أمواجًا عاتية وتيارات ساحبة تهدد الحياة على أجزاء من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك وشبه جزيرة باخا كاليفورنيا.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن "جينيفيف" قد يشهد تقلبات في شدته خلال الأيام المقبلة، قبل أن يبدأ في الضعف تدريجيًا مع نهاية الأسبوع.

في المقابل، تراجع فاوستو من إعصار إلى عاصفة مدارية أثناء تحركه في شمال غرب المحيط الهادئ باتجاه جزر هاواي، مع توقعات بمروره شمال الأرخبيل دون وصول مباشر إلى اليابسة، إلا أن السلطات دعت السكان إلى متابعة تطورات العاصفة تحسبًا لأي تأثيرات محتملة.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن الأمواج المرتفعة والتيارات البحرية القوية بدأت تزداد على السواحل الشرقية لجزر هاواي، بينما بلغت سرعة الرياح المصاحبة لفاوستو نحو 110 كيلومترات في الساعة.

وكان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 670 كيلومترًا شرق-شمال شرق مدينة هيلو، متحركًا غربًا إلى الشمال الغربي بسرعة 26 كيلومترًا في الساعة.

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