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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشاد تشارك بالدورة العادية الـ 61 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في "أوهادا" بتوجو

تشاد تشارك بالدورة العادية الـ 61 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في "أوهادا" بتوجو
تشاد تشارك بالدورة العادية الـ 61 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في "أوهادا" بتوجو
أ ش أ

شاركت تشاد في الدورة العادية الـ 61 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا (OHADA - أوهادا)، التي عقدت في عاصمة توجو /لومي/.

وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم /الثلاثاء/ أنه تم خلال الدورة بحث اعتماد تقرير وكيل الوزارة الدائم بشأن أنشطة وعمل مؤسسات /أوهادا/ للنصف الأول من عام 2026؛ ومشروع اللوائح المالية المعدلة لـ"أوهادا" ومشروع قرار باعتماد سياسة إدارة الوثائق والمحفوظات ومشروع قرار بشأن إدراج مبادئ تنازع القوانين في مجال قانون الأعمال ومشروع القرار بإنشاء لجنة المخاطر والرقابة الداخلية.

وأضافت أنه تم أيضا بحث ميثاق التدقيق الداخلي لـ"أوهادا" والبيانات المالية لمؤسساتها.. حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز حوكمة وشفافية وكفاءة نظام منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا (OHADA)، مع تحديث إطاره القانوني لمواجهة تحديات التجارة والاستثمار في أفريقيا بشكل أفضل.

وسبق أن عقد المجلس اجتماعا للجنة الخبراء، في الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري، وأتاحت هذه المرحلة التحضيرية مراجعة معمقة للوثائق الفنية المقدمة للموافقة الوزارية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة العدل وحامية الأختام والمكلفة بحقوق الإنسان في تشاد "ندولينودجي أليكس نايمباي" ، و"طاهر حامد انغيلين" وزير الدولة، وزير المالية والميزانية التشادي ، شاركا في أعمال الدورة .

وتأسست منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا (OHADA) بموجب معاهدة "بورت لويس" في موريشيوس (1993)، وتضم حاليا 17 دولة أفريقية ،

وتعمل على توحيد وتحديث قانون الأعمال في القارة، بهدف ضمان إتمام المعاملات وجذب الاستثمارات.

الدورة العادية الـ 61 مجلس وزراء الدول الأعضاء منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا OHADA أوهادا عاصمة توجو لومي

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