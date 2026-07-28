جوتيريش: البؤر الاستيطانية بالضفة تفتقر لأي شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة،"أنطونيو جوتيريش"، عن بالغ قلقه من التدابير الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها تسريع عملية إضفاء الشرعية على بؤر زراعية استيطانية وإنشاء بؤر جديدة .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد الأمين العام مجددا أن جميع المستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى هذه المستوطنات تبقى عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل.

وفي الوقت نفسه، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وأشار المكتب الأممي إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل،فيما أُصيب كثيرون آخرون.

كما أُضرمت النيران في منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية، أو تعرضت للتخريب، ودُمِّر بعضها في بعض الحالات. وأُجبرت ما لا يقل عن عشر عائلات فلسطينية على النزوح جراء موجة العنف الأخيرة.

وبالتوازي مع ذلك، شددت القوات الإسرائيلية القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين ووصولهم إلى مختلف المناطق في الضفة الغربية، مما حال دون تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة، ومصادر كسب الرزق.

ومنذ بداية هذا العام، وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1,330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، مشيراً إلى قتل 77 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين خلال عام 2026.