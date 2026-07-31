استقالة أم استمرار؟.. مصير عبد الناصر محمد في الزمالك

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أن عبد الناصر محمد لن يستمر في منصبه داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يستعد للتقدم باستقالته رسميًا يوم السبت المقبل، في إطار التغييرات الإدارية التي يشهدها النادي خلال الفترة الحالية.



وأوضح الكومي خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن قرار عبد الناصر محمد جاء عقب رحيل جون إدوارد، وهو ما دفع إدارة الزمالك إلى إعادة ترتيب عدد من المناصب داخل قطاع الكرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.



وأشار إلى أن عبد الواحد السيد يتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب مدير الكرة، في ظل خبراته السابقة داخل القلعة البيضاء، ومعرفته الكاملة بأجواء الفريق، وهو ما يجعله من أبرز الأسماء المطروحة لتولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.