باولو: معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك.. والجزيري مطالب باستعادة مستواه

أكد حسام باولو، لاعب نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال يستحق الاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على ضرورة منحه الدعم الكامل خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام باولو، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن معتمد جمال قدم ما يستحق عليه الثقة، مؤكدًا أن استمراره سيكون في مصلحة الفريق، خاصة مع الاستحقاقات التي تنتظر الزمالك خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن الجهاز الفني يحتاج إلى المساندة والدعم من جميع الأطراف، من أجل توفير الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الاستعداد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا يختلف عن أي بطولة أخرى، ويتطلب تجهيزًا خاصًا على المستويين الفني والبدني.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن لاعبي الفريق سيكون عليهم دور كبير خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية والعمل بروح جماعية من أجل المنافسة على جميع البطولات.

واختتم حسام باولو تصريحاته بتوجيه نصيحة إلى سيف الجزيري، مؤكدًا ضرورة استعادة مستواه المعهود والعودة إلى أفضل حالاته الفنية، لما يمثله من أهمية كبيرة في الخط الأمامي للزمالك خلال الموسم الجديد.