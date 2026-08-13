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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجآة فى ثمن البانيه

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي


بدأت أسعار الدواجن والبيض تعاود الانخفاض فى البورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ل 58 جنيهًا،  بعدما سجلت 61 جنيهًا أمس.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل   58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  61 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  82 جنيه بعدما كان سعرها 87 جنيهات  وتصل للمستهلك 97جنيهًا.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

من جانبه أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن والبيض.

وقال سامح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية أن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.


استمرار توفير الدواجن والبيض


وأشار إلى أهمية تحقيق توازن بين أسعار المنتجات وتكاليف الإنتاج، بما يضمن استدامة المنتجين واستمرار توفير الدواجن والبيض للمستهلكين في الأسواق.

أسعار الدواجن البورصة الأسواق الدواجن الساسو سعر الأوراك

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