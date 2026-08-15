نجاة محامي وأسرته من الموت.. تعرضوا للتسمم عقب تناول حلاوة المولد بالغربية

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم تعرض محامي وزوجته وثلاثة من أبنائه لحالة تسمم جراء تناول قطع من حلاوة المولد مما تسبب في شعورهم بحالة من الإعياء ونقلوا على أثرها إلى مستشفى سمنود لإسعافهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وصول أسرة كاملة مكونة من محامي وزوجته وأبنائه الثلاثة يعانون إعياء شديد جراء تناول قطع من حلوي المولد النبوي بنطاق دائرة المركز.

تحرك علاجي عاجل

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأسرة من مقر منزلهم إلي طوارىء مستشفي سمنود العام لإسعافهم وإنقاذ حياتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.