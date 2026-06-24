توفيق عكاشة يحدد أجر ظهوره الإعلامي: 5 آلاف دولار للحلقة و10 آلاف إذا تجاوزت الساعة

بعدما تصدر المشهد مؤخرًا بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأوضاع الإقليمية وتوقعاته السياسية، عاد الإعلامي توفيق عكاشة لإثارة الجدل من جديد، لكن هذه المرة بعدما كشف المقابل المادي الذي يشترطه للظهور في الحوارات التلفزيونية.

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة عن المقابل المادي الذي يشترطه للظهور في البرامج التلفزيونية وإجراء الحوارات الإعلامية، موجّهًا رسالة إلى القنوات الفضائية العربية الراغبة في استضافته.

وكتب عكاشة عبر حسابه على منصة «إكس»: «رسالة إلى كل القنوات الفضائية العربية التي تتواصل معي أو التي ترغب في التواصل معي من أجل عمل حوارات معي، أنا لن أرفض حوارا، ولكن أحصل على أجر في الحلقة مهما كانت مدتها ساعة أو أقل وهو 5 آلاف دولار».

وأضاف: «أما إذا زادت مدة الحلقة على ساعة بدقيقة واحدة، فيكون الأجر 10 آلاف دولار هذه رسالتي لكم جميعاً لعدم الإحراج».