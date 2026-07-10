قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس "المحطات النووية": تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة علامة فارقة.. وتشغيل أول وحدة في 2028
من الزراعة إلى الصناعة.. الحكومة تحدد القطاعات الأكثر قدرة على توفير الوظائف
مريم العذراء فلسطينية أنجبت تحت الاحتلال.. زوجة عمدة نيويورك تثير غضب إسرائيل
أمريكا تشكك في معلومات إسرائيل بشأن مخطط اغتيال ترامب
ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية
قيادي بفتح: إسرائيل تتعامل بعنجهية وترفض كل فرص السلام الحقيقي
الحق قدم قبل نهاية يوليو.. وزارة العمل تطرح تخصصات هندسية وإدارية وفنية للشباب وذوي الهمم
بعد وفاة مشجعي الكرة.. جمال شعبان يحذر: المونديال خطر على القلب
موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم
بينهم مصر.. وسطاء يتحركون لإنقاذ التفاهم الأمريكي الإيراني ومنع انهيار المفاوضات
أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يتلقى عروضا قوية بعد تألقه العالمي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت مصادر مطلعة أن لاعب الأهلي إمام عاشور أصبح محل اهتمام عدد من الأندية، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم، وهو ما لفت أنظار العديد من الفرق الساعية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب المصادر، يستعد الأهلي لعقد جلسة مع إمام عاشور فور عودة بعثة الفريق، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده وتحسين المقابل المالي بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق.

ويتضمن العرض الجديد حصول اللاعب على خمسة وثلاثين مليون جنيه سنويًا، إلى جانب مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء والبطولات، فضلًا عن خمسة عشر مليون جنيه من عقود إعلانية، ليصل إجمالي دخله السنوي إلى خمسين مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي تعتبر هذا العرض هو الحد الأقصى الذي يمكن تقديمه، ولن يتم رفع القيمة المالية إلى رقم أكبر مهما كانت الظروف.

رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن إمام عاشور يميل إلى خوض تجربة احتراف خارج مصر، خاصة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في كأس العالم، والتي ساهمت في زيادة الاهتمام به من عدة أندية تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويرى اللاعب أن الوقت الحالي قد يكون الأنسب لخوض تحد جديد في إحدى الدوريات الخارجية، مستفيدًا من ارتفاع أسهمه بعد البطولة.

أبرز الأندية المهتمة

وتضم قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع إمام عاشور ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي، وهي ليدز، وهال سيتي، ونوتنجهام فورست، بالإضافة إلى ناديين من الدوري الأمريكي، إلى جانب نادي نيوم السعودي، الذي يراقب موقف اللاعب تمهيدًا للتقدم بعرض رسمي.

القرار النهائي بيد الأهلي واللاعب

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة في مستقبل إمام عاشور، سواء بالاستمرار مع الأهلي بعد توقيع عقد جديد، أو دراسة أحد العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا، في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف، وتمسك الأهلي بأحد أبرز نجومه خلال السنوات الأخيرة

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

أسعار الذهب

صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. الموعد والحد الأدنى للأجور

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة .. الموعد والحد الأدنى للأجور

رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026

متاح الآن عبر صدى البلد.. رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة

اعرف مجموعك من خلال صدى البلد.. رابط نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| ختام امتحانات الثانوية الأزهرية.. الاستماع لمطالب المواطنين.. حملات مرورية..وإعتماد خطة التعبئة العامة

محافظ الوادي الجديد

بحد أدنى ٢٤٠ درجة.. محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى من القبول بالصف الأول الثانوي العام

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد.. النيران تلتهم تكييفًا وجهاز كمبيوتر

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد