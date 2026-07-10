إمام عاشور يتلقى عروضا قوية بعد تألقه العالمي

كشفت مصادر مطلعة أن لاعب الأهلي إمام عاشور أصبح محل اهتمام عدد من الأندية، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم، وهو ما لفت أنظار العديد من الفرق الساعية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب المصادر، يستعد الأهلي لعقد جلسة مع إمام عاشور فور عودة بعثة الفريق، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده وتحسين المقابل المالي بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق.

ويتضمن العرض الجديد حصول اللاعب على خمسة وثلاثين مليون جنيه سنويًا، إلى جانب مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء والبطولات، فضلًا عن خمسة عشر مليون جنيه من عقود إعلانية، ليصل إجمالي دخله السنوي إلى خمسين مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي تعتبر هذا العرض هو الحد الأقصى الذي يمكن تقديمه، ولن يتم رفع القيمة المالية إلى رقم أكبر مهما كانت الظروف.

رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن إمام عاشور يميل إلى خوض تجربة احتراف خارج مصر، خاصة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في كأس العالم، والتي ساهمت في زيادة الاهتمام به من عدة أندية تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويرى اللاعب أن الوقت الحالي قد يكون الأنسب لخوض تحد جديد في إحدى الدوريات الخارجية، مستفيدًا من ارتفاع أسهمه بعد البطولة.

أبرز الأندية المهتمة

وتضم قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع إمام عاشور ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي، وهي ليدز، وهال سيتي، ونوتنجهام فورست، بالإضافة إلى ناديين من الدوري الأمريكي، إلى جانب نادي نيوم السعودي، الذي يراقب موقف اللاعب تمهيدًا للتقدم بعرض رسمي.

القرار النهائي بيد الأهلي واللاعب

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة في مستقبل إمام عاشور، سواء بالاستمرار مع الأهلي بعد توقيع عقد جديد، أو دراسة أحد العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا، في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف، وتمسك الأهلي بأحد أبرز نجومه خلال السنوات الأخيرة