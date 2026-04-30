البنك المركزي يتلقي 3067 طلب شراء أذون خزانة بـ188.341 مليار جنيه

اعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه 3076 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية؛ لشراء أدوات دين محلية تم طرحها ظهر اليوم الخميس 3-4-2026؛ لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقًأ لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي كشف عن تلقيه طلبات بقيمة188.341 مليار جنيه من أصل 105 مليار جنيه كانت مخطط طرح اليوم.

ويطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا كل يوم خميس لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

تفاصيل الطرح

وبلغ حجم الطلبات المقدمة لشراء أجل 364 يوماً نحو 1313 طلبًا مقدمًأ من المستثمرين بقيمة 67.7 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة اليوم.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة 23.343% وأقل سعر بنسبة 21% وأعلي سعر بنسبة 23.5%.

فيما وصلت جملة الطلبات المقدمة لشراء أجل 182 يوما نحو 1763 طلبًا مقدما بقيمة 120.641 مليار جنيه مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة 24.3% وأعلي سعر بنسبة 24.55% وأقل سعر بنسبة 23.001%.