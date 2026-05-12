قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد لجوتيريش دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات عليها
وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن موعد بدء الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ33 لحفظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن المواعيد الرسمية لانطلاق الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، حيث تقرر عقدها في الفترة من 8 من يونيو وحتى 18 من يونيو لعام 2026م. 

ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً لجميع المديريات التابعة لها بضرورة التنبيه على جميع الأسماء التي شملتها الكشوف المعلنة بوجوب التوجه إلى مقر مسجد النور بمنطقة العباسية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لخوض مرحلة التصفيات التحريرية المركزية الخاصة بالنسخة الحالية من المسابقة العالمية.
ضوابط وشروط التقديم 

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير والضوابط الصارمة للمتقدمين، حيث اشترطت بصفة عامة ألا يتجاوز سن المتسابق 25 عاماً، بالإضافة إلى شرط أساسي وهو عدم سبق فوز المتقدم بأي من المراكز الأولى التي حصلت على جوائز مالية في أي نسخة سابقة من نسخ هذه المسابقة العالمية. 

وبالنسبة للمشاركين في الفرع السادس المتعلق بالأسرة القرآنية، فيتعين عليهم حفظ القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو بالروايتين معاً، مع التمكن من فهم معاني الآيات وتعميق الوعي بمقاصد القرآن الكريم وخصائصه، ويشترط في هذا الفرع ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا يكون قد سبق لتلك الأسرة الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية الأصلية، كما تقرر أن يكون مرجع الاختبار في علوم القرآن هو كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي.
أما فيما يخص الفرع السابع المتعلق بالقراءات القرآنية، فقد اشترطت الوزارة ضرورة إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية مع القدرة على توجيه هذه القراءات، على ألا يزيد عمر المتسابق وقت الإعلان عن 40 عاماً، مع استبعاد من سبق له الفوز بإحدى الجوائز المالية الأصلية في نفس الفرع. وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع فروع المسابقة متاحة للجنسين على حد سواء، شريطة ألا يكون المتسابق قد فاز في أي عام سابق بمركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة المختلفة.
وشددت الوزارة في تنبيهها على أنها ستقوم باستبعاد أي مشارك يثبت عدم استيفائه للشروط المطلوبة في أي مرحلة من مراحل المسابقة. 

وأوضحت أن اختبارات أسباب النزول ستعتمد بشكل أساسي على كتاب لباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي، بينما سيكون اختبار وجوه الإعراب من كتاب التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، والاختبار في علوم القرآن من كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، وذلك لضمان المرجعية العلمية الموحدة لجميع المتنافسين.

 

المسابقة القرآن العالمية موعد بدء المسابقة القرآن العالمية وزارة الأوقاف مسجد النور بالعباسية شروط مسابقة القرآن الكريم الأسرة القرآنية القراءات السبع الصغرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء القطري: مضيق هرمز ممر دولي لا يجوز استخدامه كسلاح

غزة

إعلام الاحتلال عن مصادر: إسرائيل رفعت سيطرتها في قطاع غزة إلى 64%

لبنان

تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان ومحاولات للتوغل شمال نهر الليطاني

بالصور

تموين الشرقية يحرر 742 محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد