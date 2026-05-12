الأوقاف تعلن موعد بدء الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ33 لحفظ القرآن الكريم

كشفت وزارة الأوقاف عن المواعيد الرسمية لانطلاق الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، حيث تقرر عقدها في الفترة من 8 من يونيو وحتى 18 من يونيو لعام 2026م.

ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً لجميع المديريات التابعة لها بضرورة التنبيه على جميع الأسماء التي شملتها الكشوف المعلنة بوجوب التوجه إلى مقر مسجد النور بمنطقة العباسية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لخوض مرحلة التصفيات التحريرية المركزية الخاصة بالنسخة الحالية من المسابقة العالمية.

ضوابط وشروط التقديم

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير والضوابط الصارمة للمتقدمين، حيث اشترطت بصفة عامة ألا يتجاوز سن المتسابق 25 عاماً، بالإضافة إلى شرط أساسي وهو عدم سبق فوز المتقدم بأي من المراكز الأولى التي حصلت على جوائز مالية في أي نسخة سابقة من نسخ هذه المسابقة العالمية.

وبالنسبة للمشاركين في الفرع السادس المتعلق بالأسرة القرآنية، فيتعين عليهم حفظ القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو بالروايتين معاً، مع التمكن من فهم معاني الآيات وتعميق الوعي بمقاصد القرآن الكريم وخصائصه، ويشترط في هذا الفرع ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا يكون قد سبق لتلك الأسرة الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية الأصلية، كما تقرر أن يكون مرجع الاختبار في علوم القرآن هو كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي.

أما فيما يخص الفرع السابع المتعلق بالقراءات القرآنية، فقد اشترطت الوزارة ضرورة إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية مع القدرة على توجيه هذه القراءات، على ألا يزيد عمر المتسابق وقت الإعلان عن 40 عاماً، مع استبعاد من سبق له الفوز بإحدى الجوائز المالية الأصلية في نفس الفرع. وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع فروع المسابقة متاحة للجنسين على حد سواء، شريطة ألا يكون المتسابق قد فاز في أي عام سابق بمركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة المختلفة.

وشددت الوزارة في تنبيهها على أنها ستقوم باستبعاد أي مشارك يثبت عدم استيفائه للشروط المطلوبة في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

وأوضحت أن اختبارات أسباب النزول ستعتمد بشكل أساسي على كتاب لباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي، بينما سيكون اختبار وجوه الإعراب من كتاب التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، والاختبار في علوم القرآن من كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، وذلك لضمان المرجعية العلمية الموحدة لجميع المتنافسين.



