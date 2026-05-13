محافظ الدقهلية يتفقد قطع أراضي فضاء بحي شرق المنصورة.. وخطة شاملة لإخلاء المخلفات

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال تفقده قطع أرض فضاء بحي شرق المنصورة، بالعمل وفق خطة شاملة لإخلاء جميع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من قطع الأراضي الفضاء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري، وحماية البيئة، وضمان صحة وسلامة المواطنين، ذلك بحضور الدكتور وائل عابد، رئيس الحي.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالبدء في تفعيل العمل بقرار رفع المخلفات الصلبة، وإخطار وإنذار أصحاب قطع الأراضي الفضاء بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء على أراضيهم الواقعة داخل الكتل السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الالتزام.

جاء ذلك خلال جولة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الممتدة، حيث تبين له أثناء الجولة وجود بؤر لتجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء في قطع أراضي فضاء داخل الكتل السكنية بالمدينة، وعلى الفور أمر بتفعيل القرارات ذات الشأن والبدء الفوري في تنفيذها، ورفع المخلفات وإقامة الأسوار.

وشدد المحافظ على توجيه إنذار لجميع المواطنين من أصحاب قطع الأراضي الفضاء داخل المدينة بسرعة نقل مخلفات الهدم والبناء الموجودة على أراضيهم داخل الكتلة السكنية إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة انتشار المخلفات داخل الكتل السكنية، ومنع تحولها إلى بؤر لتجمع القمامة، في إطار الحرص على النظافة العامة وحماية البيئة.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة، بأنه في حال عدم قيام أصحاب قطع الأراضي الفضاء بنقل المخلفات منها، يتم نقلها بواسطة إدارة المخلفات الصلبة، على أن يتحمل أصحاب الأراضي التكلفة النهائية، كما شدد على إقامة سور حول القطع الفضاء للحفاظ عليها وعلى المظهر الحضاري للشوارع.