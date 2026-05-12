زوج ابنته.. كشف حقيقة ضرب سائق لـ رجل مُسن في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على رجل مُسن بالضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 / الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من من (أحدى السيدات ، والدها – مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من زوج الأولى (سائق- مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها ووالدها بالسب والضرب لخلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.