كدمات وسحجات.. ضبط عامل اعتدى بالضرب على سيدة في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة بمحل عملها بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المنزلة بالدقهلية من (عاملة "مصابة بكدمات متفرقة" –مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى محدثاً إصابتها لخلافات بينهما فى إطار رفضها العودة لعصمته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.