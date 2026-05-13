نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

تفقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة المنصورة، لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال وتجهيزات داخل القصر وذلك بمرافقة لجنة مختصة من الهيئة العامة لقصور الثقافة لفحص منظومة الصوتيات بالقصر، ذلك بحضور المهندسة هبه صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، والدكتور عاطف خاطر وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية، والمهندس هيثم السيد رئيس قسم الكهرباء بمديرية الاسكان والمرافق.

وشملت الجولة متابعة أعمال الحماية المدنية، وصيانة ورفع كفاءة منظومة التكييفات المركزية، ونظام الصوتيات، وغرفة التحكم وغرفة مولد الكهربائي ومكتبة الطفل والمسرح والمبني الاداري والحديقة الخارجية بما يضمن جاهزية القصر بصورة كاملة لاستقبال الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة.

وأكد نائب المحافظ أن تطوير قصر ثقافة المنصورة يأتي في إطار اهتمام المحافظة بدعم الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، وتهيئة مكان لائق لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات.

واكدعلى سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق أعلى مستوى من الجودة، ليعود القصر لممارسة دوره الثقافي والتنويري وخدمة أبناء الدقهلية.