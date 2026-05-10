الشباب ومحدودو الدخل.. تفاصيل 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

كشف د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح البرنامج الجديد للسكن بنظام الإيجار، مؤكداً أنه يأتي على رأس أولويات الأجندة الحكومية بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب التشكيل الوزاري الأخير، وذلك لتلبية احتياجات الفئات غير القادرة على سداد المقدمات النقدية الكبيرة.

مستهدفات البرنامج والفئات المستفيدة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يضع خطة طموحة للوصول إلى 100 ألف وحدة سكنية، حيث بدأت وزارة الإسكان بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ باكورة المشروع بنحو 25 إلى 30 ألف وحدة كمرحلة أولى.

ويستهدف البرنامج شريحة واسعة من المجتمع تشمل:

محدودي الدخل: خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبة في توفير "المقدم" المطلوب في مشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية.

متوسطي الدخل: الراغبين في الحصول على وحدات بمساحات أكبر.

الشباب والمقبلين على الزواج: لتوفير مسكن ملائم بأسعار إيجارية ميسرة في بداية حياتهم.

مزايا استثنائية: "بدون مقدم" وخيار للتمليك

ويتميز البرنامج الجديد عن مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة بعدة نقاط جوهرية:

إلغاء المقدم النقدي: يتم التعاقد مباشرة بناءً على قيمة إيجارية محددة تتناسب مع دخل الأسرة.

عقود طويلة الأمد: توفر استقراراً سكنياً للمواطن لفترات زمنية طويلة.

التحول للتمليك: يمنح البرنامج مرونة للمستأجر، ففي حال تحسن ظروفه المادية خلال مدة التعاقد، يمكنه طلب تحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى نظام التمليك.

حوكمة المنظومة

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن وزارة الإسكان تضع حالياً اشتراطات "واضحة وصارمة" لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين ومنع أي محاولات للتلاعب، مشيراً إلى أن معيار الدخل سيكون هو الحاكم الأساسي في عملية التخصيص.