صلاح حليمة: مصر تؤكد دورها المحوري في تعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية خلال قمة أفريقيا–فرنسا

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “أفريقيا–فرنسا” المنعقدة في نيروبي تعكس مكانة مصر كجسر رئيسي للتواصل بين أفريقيا وأوروبا.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الموقع الجغرافي لمصر يعزز دورها كنقطة التقاء استراتيجية بين القارات، ما يدعم جهود توسيع الشراكة الأفريقية الفرنسية لتشمل مختلف دول القارة.

وأشار إلى أن القمة تناقش قضايا أمنية وتنموية مهمة، أبرزها أوضاع القرن الأفريقي والبحر الأحمر والساحل، إلى جانب ملفات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع مشاركة واسعة من قادة الدول وممثلي المؤسسات الدولية.