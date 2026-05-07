أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

شخصية راقية ومرحة.. شاهيناز: هاني شاكر مدرسة فنية تعلمت منها الكثير | فيديو

أكدت المطربة شاهيناز أنها من أشد المعجبين بأمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الكثير على المستوى الفني والإنساني.

رئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030 ونصدر لـ163 دولة

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع احتياجات السوق المحلي والمريض المصري على رأس أولوياتها، مشدداً على أنه لن يُسمح بتصدير أي مستحضرات دوائية إلا بعد التأكد من توافرها بشكل كامل في السوق الوطني، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

عالم بالأوقاف: منح المطلقة ثلث ثروة الزوج يحتاج توافقا مجتمعيا

تناول الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأوقاف، المقترح البرلماني الخاص بمنح المطلقة ثلث دخل الزوج وثروته، متسائلًا: "بناءً على إيه؟"، موضحًا أن مثل هذه الطروحات تحتاج إلى قبول مجتمعي واسع حتى تتحول إلى قانون قابل للتطبيق: "لا يمكن طرح أفكار جديدة لا يقبلها الناس أو لا تتوافق مع طبيعة المجتمع".

أحمد موسى: وداع الفنان هاني شاكر اليوم.. ومسيرته الفنية ارتبطت بمصر والوطن العربي

قال الإعلامي أحمد موسى، "اليوم كنا بنودع ابن مصر والمحب لها الفنان الراحل الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر، مشيرا إلى أن اليوم كان الوداع وكل أحبائه كانوا متواجدين وأصدقائه وعائلته وأسرته وكل محبي هاني شاكر.

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت شحن الرصيد

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا صحة لما تردد بشأن وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن، مشددًا على أن الأسعار لم تشهد أي تغيير حتى الآن.

وزير الصناعة: إطلاق منصة متخصصة لمساعدة المصانع المتعثرة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تتضمن العمل على جذب المصنعين العالميين للاستثمار في السوق المصرية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم تطوير الصناعة الوطنية.

ترامب: اغتيال قيادات إيرانية "تغيير للنظام".. ومحادثات متقدمة قد تقود لاتفاق

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اغتيال قيادات داخل إيران يُعد، من وجهة نظره، شكلًا من أشكال "تغيير النظام"، في موقف يعكس تصعيدًا لافتًا في الخطاب تجاه طهران، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مراسل القاهرة الإخبارية: نجل خليل الحية مصاب بجروح بعد قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بإصابة عزام خليل الحية نجل القيادي بالفصائل الفلسطينية بجروح بعد قصف للاحتلال وسط مدينة غزة.

أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه “لا أمان” مع إسرائيل في ظل التطورات العسكرية الأخيرة، مشيرًا إلى الضربات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت والغارات المتكررة على مناطق داخل لبنان.