شخصية راقية ومرحة.. شاهيناز: هاني شاكر مدرسة فنية تعلمت منها الكثير | فيديو

أكدت المطربة شاهيناز أنها من أشد المعجبين بأمير الغناء العربي هاني شاكر، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الكثير على المستوى الفني والإنساني.

وقالت “شاهيناز”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الفنان الراحل هاني شاكر يتمتع بمحبة كبيرة من جمهوره، حيث كان يحرص دائمًا على التواصل معهم وتقديم أعمال تليق بذوقهم، وهو ما جعله يحتل مكانة خاصة في قلوب محبيه.

وأضافت أن الفنان هاني شاكر يتمتع بشخصية راقية ومرحة، فضلًا عن كونه محبوبًا داخل الوسط الفني، لما يتميز به من احترام وتقدير للجميع.

نموذج يُحتذى به في الأخلاق قبل الفن

وأشارت إلى أنه كان يتعامل مع المشكلات والأزمات بأسلوب راقٍ وحكيم، وهو ما جعله نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق قبل الفن.