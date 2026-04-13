المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

بعد تعاونها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم ملاك عادل وتامر حسين ومحمد يحيي، طرحت روتانا أغنية على ما أظن للمطربة صوفيا التي تعد التعاون السادس بينهما.

أغنية على ما أظن، من كلمات وألحان عمر حفظى وتوزيع أحمد وجيه واشراف عام سعيد امام ومنتج فني وليد قنديل .

وتقول كلمات الأغنية : أقرب ما ليا جايين عليا بقسوة وأذية، كانت تمثيلية وطلعت انا فيها الضحية، يا ناس يا غالية فى أول محطة سبتونى فى ثانية، وفى حاجه تانية يستنوا فرصة لدموع عينيا، على ما اظن رضيت الكل فرشت الورد سقيتهم شهد سقونى المر، يازين ما اخترت أنا تدمرت من أقرب حد جابونى الارض وانا اللى اتلمت، وقالولى الناس مالك يا حزين بتبكى ليه بدمع العين على الخدين، صحابك فين حبايبك مين وجاى منين، فى ايه اللى معا مين اللى اذاك، وايه خلاك وصلت كده لحالك ده .

وطرحت مؤخرا المطربة صوفيا أحدث أغانيها بعنوان زى الجبل من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وجيه، وإشراف عام سعيد إمام.

وتقول كلمات الأغنية: أنا أبان تمام بس جوايا متكسر مدمر مفيش غير خراب، وبالليل بالذات في بيني وبين الذات عاركة تتعب الاعصاب، القلب مدينة مافيها سكان، النار ماسابت مكان والحلو اللي باقي منه مش هتلاقي غير حبة تراب، بس زى الجبل زى الجبل وبصبر جمل معرفش مالي معمولي عمل، ولا طب اي جرالي طب اي اللي حصل، وانا طيب زى أبويا متعودتش أخون والناس بوشوش كثيرة على كل لون تتلون، الله يسامحك يابا ليه مقولتليش من الاول وزرعت فيا طيابة، والدنيا غير الاول، سيبوني في حالي معرفش عين مين دى اللي راشقة في حياتي وقالبة كياني، شيفني من برة بس انا من جوة والله بعاني، لو فاكرين حياتي جميلة تعالوا عيشوا مكاني، ده عينكم صابتني على الأرض وربي نجاني، بس زى الجبل زى الجبل ويصبر جمل، معرفش مالي معمولي عمل.