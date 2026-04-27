إعادتها للنيابة .. عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر قضية طليق مطربة شهيرة

قضت المحكمة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر قضية محاكمة طليق مطربة شهيرة، المتهم بنشر وتسريب مقاطع فيديو مخلة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وكشف أمر الإحالة أن الواقعة تعود إلى 24 أكتوبر 2025، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث قام المتهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال التقاط وتسجيل صور ومقاطع فيديو لها باستخدام هاتفه المحمول داخل مكان خاص، دون علمها أو موافقتها، وذلك وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بنشر تلك المواد المصورة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون إذن المجني عليها، كما أرسلها إلى عدد من الأشخاص، في انتهاك صريح لخصوصيتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تعمد إذاعة ونشر الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها، بما يمثل جريمة اعتداء على الحياة الخاصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، على النحو المبين بالأوراق.

ومن المقرر أن تباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، عقب إحالة القضية إليها لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها.