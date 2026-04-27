اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة

جرت اتصالات هاتفية اليوم بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، وإسحاق دار وزير خارجية باكستان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، فى إطار التوجيهات الرئاسية ببذل الجهود لوقف التصعيد فى المنطقة.

تناولت الاتصالات التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة للتوصل لتسوية توافقية، حيث تم التأكيد خلال الاتصالات على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي، وضمان حرية الملاحة أخذا فى الاعتبار التداعيات الخطيرة لإعاقة حرية الملاحة على سلاسل الامداد وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمى.

وجدد وزير الخارجية التأكيد من جانبه على أن إرساء دعائم الاستقرار يتطلب احترام سيادة الدول ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها الدول الخليجية الشقيقة، مؤكداً أن تغليب لغة الحوار هو السبيل الأوحد لدعم السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.