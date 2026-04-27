لبحث سبل التعاون .. وزير الداخلية يستقبل نظبرة المالى

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء داوود على محمدين – وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية مالى ، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى .

إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وسُبل دعمها وتطويرها ، إلى جانب مُناقشة آخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة ، وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية المالية فى مختلف المجالات الأمنية.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية مالى ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون و تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك ، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.