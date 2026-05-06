مراسل القاهرة الإخبارية: نجل خليل الحية مصاب بجروح بعد قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بإصابة عزام خليل الحية نجل القيادي بالفصائل الفلسطينية بجروح بعد قصف للاحتلال وسط مدينة غزة.

التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات الأمريكية

من ناحية أخرى؛ قال اللواء حابس الشروف مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ إسرائيل تنظر بحذر إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وتعليق مشروع الحرية.

الحل الوحيد لتدمير إيران

وأشار إلى أن وقف الحرب لا يخدم المصالح الإسرائيلية، إذ ترى تل أبيب أن الحرب تمثل الحل الوحيد لتدمير إيران وتغيير نظامها والتخلص من نفوذها وأذرعها، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الرؤيتان الإسرائيلية والأمريكية

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تقاربًا نسبيًا بين الرؤيتين الإسرائيلية والأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة تمتلك منظورًا مختلفًا، في وقت تحاول فيه إسرائيل إفشال المباحثات والمفاوضات القائمة بشتى الوسائل، سواء دبلوماسية أو غير دبلوماسية، بما في ذلك خرق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، في إطار سعيها لتعطيل أي مسار قد يؤدي إلى تهدئة مع إيران.