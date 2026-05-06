القاهرة الإخبارية: أنباء عن اغتيال نجل خليل الحية القيادي بالفصائل الفلسطينية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بوجود أنباء متداولة حول اغتيال نجل القيادي بالفصائل الفلسطينية خليل الحية، في تطور جديد يعكس تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت جاء بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ما يشير إلى أبعاد إقليمية ودولية أوسع للتصعيد الجاري.

التوتر المتزايد في المنطقة

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر المتزايد في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات، في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية مسار الأحداث وإمكانية احتوائها أو انزلاقها نحو تصعيد أكبر.