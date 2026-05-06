حركة فتح: 63% من المناطق الجغرافية بقطاع غزة أصبح تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، إن "الخط الأصفر" يقتطع نحو 58% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة، موضحًا أن المناطق الشمالية والجنوبية، مثل رفح الفلسطينية وبيت حانون، تُعد مناطق محتلة، إضافة إلى المناطق الشرقية بالكامل على امتداد القطاع، بعمق يتراوح بين 2 و3 كيلومترات.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أن هذه المناطق تخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة، حيث تنتشر الدبابات والجنود، إلى جانب إنشاءات عسكرية وسواتر ترابية، فضلًا عن دمار واسع، مشيرًا إلى أن إسرائيل نفذت فيها خطة "عربات جدعون 2".

وأوضح أن "الخط البرتقالي" الجديد يقتطع نحو 5% إضافية من أراضي القطاع، ما يعني أن نحو 63% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة باتت تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو إنشاء حزام أمني في المناطق المحتلة.

وأشار إلى أن توسيع السيطرة الإسرائيلية الفعلية يعكس توجهًا نحو تثبيت هذا الواقع، لافتًا إلى تصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تشير إلى اعتبار هذه المناطق حدودًا للدولة، مع عدم وجود نية للانسحاب منها، بما يخدم حماية مستوطنات "غلاف غزة".

وفي سياق أوسع، اعتبر الحايك أن ما يجري يأتي ضمن مشاريع متعددة في المنطقة، من بينها المشروع الإسرائيلي القائم على توسيع السيطرة على الأراضي، إلى جانب أدوار دولية وإقليمية أخرى، مؤكدًا في المقابل أهمية بلورة موقف عربي موحد لمواجهة هذه التحديات.