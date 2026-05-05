الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت من اقتحاماتها في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ فجر اليوم، في إطار عمليات عسكرية واعتقالات متواصلة.

اعتقالات تطال أطفالًا وجرحى

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن اعتقال 8 فلسطينيين، من بينهم طفلان وجريح من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في عدة مناطق.

عمليات هدم متواصلة

كما شهدت المناطق المستهدفة عمليات هدم جديدة، حيث جرفت قوات الاحتلال:

منشأة زراعية لتربية المواشي في سلواد تعود للمواطن يوسف حامد

منشأة لغسيل السيارات في بلدة الرام

منزل في منطقة العرعرة قرب دوار جبع، بذريعة عدم الترخيص

سياسة تهجير متصاعدة

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة “ج”، في إطار تضييق متواصل على السكان.

كما أوضحت أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثّقت هدم 78 منشأة خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب استمرار إصدار إخطارات بهدم منازل جديدة خلال الفترة المقبلة.