وزير مالية الاحتلال: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة والضفة ولبنان وسوريا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، قال إن الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة والضفة ولبنان وسوريا.



وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن أولويتنا السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي على الجبهات كافة.

وفي وقت سابق أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، موضحًا أن طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وأضاف أن قصفًا آخر بطائرة مسيّرة استهدف مخيم البريج وسط القطاع، وأسفر عن سقوط شهيد وإصابات متفاوتة، فيما تتواصل الانتهاكات في شمال القطاع، خاصة في بيت لاهيا ومنطقة العطاطرة، حيث تتعرض خيام النازحين لإطلاق نار مباشر أدى إلى سقوط ضحايا.

وأشار إلى أن جنوب القطاع يشهد قصفًا مدفعيًا مكثفًا شرق خان يونس، إلى جانب استهدافات متكررة للمباني، فيما أصيبت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال غرب رفح، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية على المناطق الساحلية.