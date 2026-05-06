الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن ناشطي أسطول غزة

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالإفراج الفوري عن ناشطين اثنين تم اعتقالهما من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة.

جاء ذلك بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية عشرات الناشطين على متن الأسطول في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان يوم الخميس الماضي. ويُحتجز كل من الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياجو أفيلا في سجن عسقلان.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان نشره المكتب على منصة /إكس/: "يجب على إسرائيل الإفراج الفوري وغير المشروط عن عضوي أسطول الصمود العالمي، سيف أبو كشك وتياجو أفيلا، اللذين تم احتجازهما في المياه الدولية ونُقلا إلى إسرائيل حيث لا يزالان محتجزين دون توجيه أي تهمة إليهما".

وأضاف: "ليس من الجريمة إظهار التضامن ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، الذي هو في أمس الحاجة إليها".