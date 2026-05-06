وزير الصناعة: إطلاق منصة متخصصة لمساعدة المصانع المتعثرة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الاستراتيجية تتضمن العمل على جذب المصنعين العالميين للاستثمار في السوق المصرية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم تطوير الصناعة الوطنية.

وقال خالد هاشم، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الوزارة تسعى إلى توسيع قاعدة المصنعين في مصر، إلى جانب تقديم تسهيلات للمستثمرين من خلال حزم من المبادرات الداعمة والمحفزة.

إطلاق منصة متخصصة

وتابع وزير الصناعة، أنه سيتم العمل على إطلاق منصة متخصصة لمساعدة المصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيلها وتحسين كفاءتها الإنتاجية، بما يعزز من استقرار ونمو القطاع الصناعي.