أحمد موسى: وداع الفنان هاني شاكر اليوم.. ومسيرته الفنية ارتبطت بمصر والوطن العربي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه "اليوم كنا بنودع ابن مصر والمحب لها الفنان الراحل الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر، مشيرا إلى أن اليوم كان الوداع وكل أحبائه كانوا متواجدين واصدقائه وعائلته وأسرته وكل محب هاني شاكر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه اليوم كانت الجنازة وغذا العزاء، مؤكدا أن أغاني هاني شاكر كلها لمصر، فقد غنى للشهيد والوطن وأكتوبر وسيناء وغنى لثورة يونيو العظيمة، وقام بالغناء للعالم العربي والأمة العربية وقام بالغناء للعروبة وفلسطين".

محب لدولته ولرئيسها

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن هاني شاكر كان ملفوفا بعلم مصر لأنه كان محب لدولته ولرئيسها ولشعبه وكان خلوقا وانسانا"