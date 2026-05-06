ترامب: اغتيال قيادات إيرانية "تغيير للنظام".. ومحادثات متقدمة قد تقود لاتفاق

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اغتيال قيادات داخل إيران يُعد، من وجهة نظره، شكلًا من أشكال "تغيير النظام"، في موقف يعكس تصعيدًا لافتًا في الخطاب تجاه طهران، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

احتمالات قوية للتوصل إلى اتفاق

وأكد ترامب أن بلاده أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية محادثات وصفها بـ"الجيدة للغاية" بشأن الملف الإيراني، مشيرًا إلى وجود احتمالات قوية للتوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة.

موقف واشنطن الثابت

وشدد الرئيس الأمريكي على موقف واشنطن الثابت بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا ذلك خطًا أحمر في السياسة الأمريكية.

العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة ومساعٍ لاحتواء الأزمة أو إعادة صياغة التفاهمات بين الجانبين.