نتنياهو يكشف عن اتصال مرتقب مع ترامب.. تنسيق كامل بشأن إيران واستعداد لكل الاحتمالات

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إجراء محادثة هاتفية مساء الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن التواصل بينهما يتم بشكل شبه يومي.

وأوضح نتنياهو أن هناك تنسيقاً تاماً بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكداً غياب أي مفاجآت في هذا الشأن.

وأضاف أن ترامب يعتقد بإمكانية تحقيق أهدافه تجاه إيران بوسائل مختلفة، لكنه شدد في الوقت ذاته على جاهزية بلاده للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.

وأشار إلى أن الهدف المشترك للطرفين يتمثل في القضاء على مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، والعمل على تفكيك قدراتها في مجال التخصيب.