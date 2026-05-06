الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه المتشدد تجاه البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، في تصريحات تعكس استمرار النهج الصارم الذي تبناه خلال فترة رئاسته، وتعيد إلى الواجهة الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي مع طهران.

وفي تصريحات أدلى بها خلال لقاء إعلامي، قال ترامب إن إيران “تريد إبرام اتفاق”، مضيفًا: “سنرى ما إذا كانوا سيوافقون أم لا”، في إشارة إلى احتمالات استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار الخلافات حول مدى التزام إيران بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية.

وكانت إدارة ترامب قد انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة أنه لا يحد بشكل كافٍ من طموحات إيران النووية، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران ضمن ما عُرف بسياسة “الضغط الأقصى”.

 ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا، تخللته مواجهات غير مباشرة في المنطقة.

من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تدعمه تقارير سابقة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم وجود خلافات بشأن مستوى الشفافية والتفتيش في بعض المنشآت.

ويرى محللون أن تصريحات ترامب قد تكون جزءًا من خطاب سياسي يهدف إلى التأثير في مسار النقاش الداخلي الأمريكي حول السياسة الخارجية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية محتملة. 

كما تعكس هذه التصريحات استمرار الانقسام داخل الولايات المتحدة بشأن أفضل السبل للتعامل مع الملف الإيراني، بين نهج دبلوماسي يعتمد على التفاوض، وآخر يفضل تشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية.

في السياق ذاته، تشير تقارير إعلامية دولية، من بينها وكالة رويترز، إلى أن أي اتفاق جديد مع إيران سيحتاج إلى معالجة قضايا أوسع، تشمل برنامج الصواريخ الباليستية ونفوذ طهران الإقليمي، وهي ملفات ظلت عالقة خلال جولات التفاوض السابقة.

