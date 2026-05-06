رئيس وزراء اليونان يدعو إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الأربعاء/، إلى السماح للسفن الدولية مجددًا بالمرور عبر مضيق هرمز دون أي قيود، كما كان الحال قبل الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وقال ميتسوتاكيس - خلال القمة الثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان التي عقدت في عمّان اليوم،- "يجب أن نكون واضحين تمامًا: علينا العودة إلى الوضع السابق فيما يتعلق بمضيق هرمز .. ونؤيد بشدة حماية حرية الملاحة".

وأعرب ميتسوتاكيس عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات التوصل إلى حل للأزمة في الخليج العربي، التي قال إنها تثير قلق اليونان بشكل خاص، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وتابع "ربما يكون هناك ما يدعو إلى قدر محدود من التفاؤل، لكنني أعتقد أنه من المهم الآن أن نحرص جميعًا على الدعوة إلى تهدئة التوترات واختيار مسار الدبلوماسية".

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني أيضًا عن دعمه للحكومة اللبنانية وضرورة أن تمارس سيطرتها الكاملة على كافة أراضيها، داعيًا إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل.

وأكد ميتسوتاكيس أهمية العلاقات بين اليونان وقبرص والأردن، قائلاً إن أمن الدول الثلاث وازدهارها مترابطان، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون بينهم في مجالات الطاقة والاستثمار والربط بين الشبكات والدفاع والسياحة والإجراءات المتعلقة بالمناخ.