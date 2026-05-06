هند الضاوي: الموقف الشعبي الأمريكي انقلب ضد إسرائيل.. لم تعد تقنع الأمريكيين

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، أن هناك تحولًا وتغيرًا في الموقف الشعبي الأمريكي الذي كان داعمًا لإسرائيل، وهو ما يعني أن إسرائيل في خطر شديد.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن مقالًا نشرته صحيفة معاريف يقول: "إسرائيل خسرت القوة والسردية"، موضحة أن الصحفية التي كتبت الموضوع ترى أن الأمر يقع على عاتق الجميع، وأنه يجب شرح الفرق بين الحكومة والشعب.

وأضافت هند الضاوي أن ما لفت نظرها في المقال أن إسرائيل لم تعد قادرة على إقناع الشعب الأمريكي بالاستمرار في الحرب على غزة، مؤكدة أن الرواية الإسرائيلية لم تعد مقنعة للأمريكيين، وأن السردية الإسرائيلية لم تعد كافية لإقناعهم، سواء كانوا طلابًا أو غير طلاب، ونوهت بأن الصحفية الإسرائيلية ترى أن الرواية الفلسطينية أصبحت الأكثر تصديقًا لدى الأمريكيين، وأن الإسرائيليين باتوا يُنظر إليهم باعتبارهم المعتدين الظالمين.