أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه “لا أمان” مع إسرائيل في ظل التطورات العسكرية الأخيرة، مشيرًا إلى الضربات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت والغارات المتكررة على مناطق داخل لبنان.

وأوضح موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” أن هذه التطورات تعكس استمرار التصعيد في المنطقة، وما يترتب عليه من حالة عدم استقرار متزايدة، في ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية وتأثيرها على المدنيين.

الانتشار النووي في المنطقة

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن هناك نهجًا إسرائيليًا ثابتًا تجاه ملف الانتشار النووي في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل تمتلك رؤوسا نووية تصل إلى ما بين 150 إلى 400 قنبلة نووية.