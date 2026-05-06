أحمد موسى: المونوريل دقيق ومنخفض التكلفة.. ومحطة المشير طنطاوي نموذج عالمي في النظافة والتنظيم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منظومة مونوريل القاهرة الكبرى تتميز بدقة المواعيد وانتظام التشغيل، مشيرًا إلى أن الاشتراكات المتاحة للمواطنين تساهم في تقليل تكلفة التنقل إلى نحو ربع تكلفة وسائل النقل الأخرى.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بشراء تذكرة بنفسه رغم إتاحة الركوب المجاني خلال التشغيل التجريبي، قبل أن يتوجه إلى مكتبه باستخدام المونوريل، في لفتة تعكس أهمية المشروع وتشجيع استخدامه.

تجربة نقل متطورة

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط مختلف أنحاء الدولة بشبكة نقل حديثة، مشيدًا بمستوى المحطات، وخاصة محطة المشير طنطاوي، التي وصفها بأنها من أنظف المحطات التي رآها مقارنة بعدد من المحطات في الولايات المتحدة وخارج مصر، مؤكدًا أنها توفر معلومات دقيقة عن مواعيد الرحلات وتقدم تجربة نقل متطورة.