أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تشهد نقلة نوعية في مشروعات النقل الحديث مع تشغيل مونوريل القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا النوع من وسائل النقل المتطورة لا يتوافر إلا في عدد محدود من دول العالم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مشروع المونوريل لاقى اهتمامًا وإشادة من عدد من الأجانب، من بينهم زوار من ألمانيا وفرنسا؛ بعد أن وثَّقت مواطنة مصرية، آرائهم، خلال تجربتهم للمشروع، حيث أشادوا بمستوى التطوير وجودة الخدمة.

ولفت مقدم برنامج “على مسئوليتي”، إلى أن أسعار التذاكر تُعد تنافسية، مقارنة بوسائل النقل الذكية، موضحًا أن خط المونوريل الذي يمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية ويضم 16 محطة، يبلغ سعر تذكرته نحو 55 جنيهًا، بينما يصل خط آخر يضم 22 محطة بطول 56 كيلومترًا إلى حوالي 80 جنيهًا، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل الحضري في مصر.