تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت شحن الرصيد

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا صحة لما تردد بشأن وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن، مشددًا على أن الأسعار لم تشهد أي تغيير حتى الآن.

وأوضح إبراهيم في مداخلة لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على "قناة مودرن" أن القيمة الفعلية المتاحة للمستخدم من كروت الشحن لا تزال كما هي، حيث يحصل العميل على نحو 70% من قيمة الكارت كرصيد، فعلى سبيل المثال يتيح كارت فئة 100 جنيه رصيدًا بقيمة 70 جنيهًا.

وأوضح أن كروت "الفكة" توفر باقات ما يجعلها تتأثر بتحريك الأسعار، في حين تظل كروت الشحن التقليدية مخصصة لإضافة رصيد للاستخدام المباشر.

وأشار إبراهيم إلى أن شركات الاتصالات كانت قد تقدمت بطلبات لمراجعة الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة اعتماد القطاع بشكل كبير على الطاقة، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأضاف أن آخر زيادة تم تطبيقها على الأسعار كانت منذ نحو عام ونصف.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة هذه الطلبات بشكل دقيق، واضعًا في اعتباره عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية الاستثمارات داخل قطاع الاتصالات، الذي يشهد نموًا سنويًا في معدلات الاستهلاك يصل إلى نحو 36%.

وفي إطار دعم الخدمات الأساسية، أعلن إبراهيم أن الجهاز قرر إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول. وأشار إلى أن عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة أصبحت تعتمد على. الاتصالات.