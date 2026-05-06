برلمانية: اتصال الرئيس السيسي بنظيره بن زايد يؤكد أن القاهرة تعمل كصمام أمان لمنع انزلاق المنطقة

أكدا النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، هو بمثابة تحرك استراتيجي عربي يأتي في توقيت شديد الحساسية، مؤكدة أن موقف مصر الحاسم ضد العدوان الإيراني على الإمارات والدول الخليجية والعربية يعكس التزام القاهرة بدعم كافة السبل التي تضمن حماية الأمن القومي العربي من كافة مهددات ومحاولات زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وقالت "الهريدي" في بيان لها اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه رسالة أمان واطمئنان، ليس فقط للشعب المصري وإنما للشعوب العربية بأكملها، وهو ما يعكس موقف مصر الثابت والراسخ في مساندة الإمارات والدول العربية والخليجية ضد أي اعتداء، ليكون ذلك تفعيلًا حقيقيًا لمفهوم العمل العربي المشترك بعيدًا عن الشعارات، ولضمان بيئة آمنة تخدم أهداف التنمية والازدهار التي تنشدها الشعوب العربية.



منع انزلاق المنطقة في صراعات مدمرة

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل كصمام أمان لمنع انزلاق المنطقة في صراعات مدمرة، مع التمسك بالحق الكامل في الدفاع عن النفس وحماية السيادة الوطنية للأشقاء.

ونوهت النائبة ميرال الهريدي بأن التكامل بين القاهرة وأبوظبي يمثل اليوم الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وأن القوة المصرية كانت وستظل دائمًا سندًا وعونًا لكل الأشقاء العرب في مواجهة التحديات .