بسبب إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يمثل أمام مجلس النواب

من المقرر أن يمثل وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء، أمام إحدى لجان مجلس النواب، التي تحقق في قضية مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، حيث يسعى النواب إلى الحصول على إجابات بشأن تواصل لوتنيك معه في السنوات التي تلت إدانة إبستين عام 2008 باستدراج فتيات قصر لممارسة الدعارة.



ويعد لوتنيك، وهو عضو في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحدث شخصية سياسية نافذة تمثل أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وسبق أن أدلى لوتنيك بتصريحات متناقضة بشأن علاقته بإبستين، لكنه يقول إنه لم يرتكب أي خطأ ويرحب بإجراء المقابلة المغلقة مع النواب.

إلا أن هذه المقابلة المسجلة كتابة تشكل اختبارا لمدى حجم التدقيق الذي سيطبقه النواب على الشخصيات النافذة التي ارتبطت بإبستين، حتى بعد أن أصبح معروفا أنه يستدرج فتيات قصر لممارسة الدعارة.