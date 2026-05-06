برلمان

مجلس النواب يناقش رفع كفاءة وتأهيل الطرق بالقاهرة وحل مشكلة مكتب العمل

فريدة محمد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بشأن سوء حالة وتدهور الطرق في عين شمس.

وأكد النائب أشرف مرزوق، في كلمته خلال الاجتماع، إن حي عين شمس يعاني من تدهور وسوء حالة العديد من الطرق الداخلية والرئيسية، وانتشار الحفر والمطبات العشوائية، مما يتسبب في تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين وتلف المركبات، ويؤثر على سرعة وصول سيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ، فضلا عن تشويه النسق الحضاري للمنطقة، لافتاً إلى أن المشكلة لم تعد فقط في وجود طرق متهالكة، بل في غياب الصيانة الدورية، وتأخر رد الشيء لأصله بعد أعمال الحفر الخاصة بالمرافق، وضعف الرقابة على أعمال الرصف، وعدم الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، وهو ما يؤدي إلى تآكل الطرق سريعا وإهدار المال العام.

وطالب مرزوق بخطة عاجلة وشاملة لإعادة تأهيل ورصف الطرق المتهالكة في حي عين شمس، سواء الطرق الرئيسية أو الفرعية، مع وضع برنامج زمني واضح ومعلن للتنفيذ، لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين جودة الحياة والخدمات، كما طالب بزيادة المخصصات المالية الموجهة لتطوير الطرق المحلية داخل الأحياء، وإزالة المطبات العشوائية المخالفة، واستبدالها بحلول مرورية آمنة وفق الأكواد الهندسية، مع تشديد الرقابة على شركات المقاولات المنفذة، ومحاسبة أي تقصير أو إهمال في التنفيذ.

وبناء على طلب النائب أشرف مرزوق قرر لجنة النقل والمواصلات تأجيل مناقشة طلب الإحاطة إلى اجتماع لاحق لحين حضور جميع ممثلي الحكومة المعنيين، حيث حضر الاجتماع محمد محجوب سالم، رئيس حى عين شمس، دون حضور مديرية الطرق والكباري في محافظة القاهرة وممثل وزارة التنمية المحلية، وطلب "مرزوق" تأجيل الاجتماع لأن التمثيل الحكومي غير مناسب على أن يتم عقد اجتماع آخر بحضور ممثلي الحكومة ووجود تمثيل لائق من التنفيذيين وحتى تكون هناك قرارات وحلول سريعة لمشكلة سوء حالة الطرق في عين شمس.

كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق بشأن إنشاء مكتب عمل جديد بمنطقة عين شمس، ليكون بديلا عن مكتب العمل الحالي التابع لعين شمس والموجود بمنطقة حدائق القبة، حيث أكد "مرزوق" أن طلب الإحاطة يأتي في إطار الحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال النائب إن منطقة عين شمس تعد من أكبر المناطق السكنية بمحافظة القاهرة وأكثرها كثافة من حيث عدد السكان، وتضم نحو 4 ملايين نسمة، وبها شريحة واسعة من العمالة والشباب الباحثين عن فرص عمل، فضلا عن العمال الذين يحتاجون إلى خدمات مكاتب العمل بشكل مستمر، سواء فيما يتعلق باستخراج شهادات القيد، أو تسجيل بيانات الباحثين عن العمل، أو تسوية المنازعات العمالية، أو متابعة حقوق العاملين وغيرها، لكن الواقع الحالي يؤكد وجود معاناة حقيقية يواجهها أبناء عين شمس بسبب عدم وجود مكتب عمل داخل نطاق المنطقة، واضطرارهم إلى التوجه إلى مكتب العمل الحالي بمنطقة حدائق القبة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليهم من حيث الوقت والجهد وتكاليف الانتقال، خاصة لكبار السن والعمال محدودي الدخل والشباب الباحثين عن فرصة عمل.

وأكد ممثل وزارة العمل إن الوزارة لا تمانع إقامة مكتب عمل في حى عين شمس خاصة أنها منطقة كبيرة وذات كثافة سكانية عالية إلا أن الأمر يتوقف على توفير محافظة القاهرة قطعة أرض لإقامة مكتب العمل عليها في منطقة عين شمس، وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المحافظة بضرورة توفير الأرض لإنشاء مكتب عمل عليها.

