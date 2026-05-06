القومي للاتصالات: 36 % زيادة في استهلاك الانترنت.. ولا تغيير بأسعار كروت شحن الرصيد

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات.

وقال محمد إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية، :" شركات الاتصالات طلبت منذ فترة تحريك بعض أسعار باقات الانترنت ".

وتابع محمد إبراهيم :" آخر تحريك في أسعار باقات الانترنت والاتصالات كان منذ سنة ونصف والجهاز قام بدراسة طلب شركات المحمول والاتصالات ".



وأكمل محمد إبراهيم :" 36 % زيادة سنوية في معدلات استهلاك الانترنت في مصر ودور الجهاز الحفاظ على شبكات الانترنت في مصر ".

ولفت محمد إبراهيم :" وافقنا على تحريك بعض باقات الانترنت بنسب تتراوح بين 9 لـ 15 %، لا تغيير في أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية ".

وتابع محمد إبراهيم :" لا تغيير في أسعار كروت شحن الرصيد وتم إتاحة باقات تبدأ من 150 جنيها بدلا من 210 جنيهات ".

