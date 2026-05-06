اتصالات النواب: لم يتم اختيار البرلمان بزيادات أسعار خدمات الاتصالات

قالت النائبة مها عبد الناصر وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن البرلمان لم يتم إخطاره برفع أسعار خدمات المحمول، وأكدت أنه كان يفترض المناقشة مع لجنة الاتصالات قبل رفع الأسعار.



وأضافت عبد الناصر في مداخلة لها على برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة مودرن: أن شركات المحمول كانت تطالب بزيادة الأسعار، لكن في المقابل كان يطالب البرلمان بطريقة مختلفة في الحساب، وإزالة ضريبة القيمة المضافة من خدمات الإنترنت.



وأوضحت وكيل الاتصالات أن خدمات الإنترنت ليست خدمة استهلاكية، ما يعني أنها تعامل مثل خدمات الكهرباء التي لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن البرلمان اقترح إزالة "القيمة المضافة" ما يترك حيز للشركات لرفع أسعار الخدمات دون أن يشعر المواطن بأي ارتفاع في الأسعار.



وطالبت وكيل الاتصالات بمجلس النواب، أن يتم إتاحة تطبيقات الشمول المالي مثل "إنستاباي" بالمجان حتى مع انتهاء الباقة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15% شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.