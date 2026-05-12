الحبس 6 أشهر وغرامة60 ألف جنيه لمرشح سابق بتهمة سب سيدة بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية بقنا، بمعاقبة مرشح سابق لمجلس النواب، بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، مع تعويض مدني مؤقت 50 ألف جنيه، بتهمة السب والتشهير لشخصية مجتمعية.

ترجع وقائع القضية لشهر مارس الماضى عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد تلقى بلاغ من سيدة ضد شاب مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، لقيامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين أن ع. أ ، مرشح سابق لمجلس النواب بدائرة نجع حمادى، تبادل اتهامات وسب وقذف لسيدة عبر موقع فيس بوك، ما تسبب فى أضرار نفسية للمبنى عليها، ودفعها لتقديم بلاغ ضد المذكور.

وتبادل الطرفان الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن جمع أموالا تبرعات والتصرف فيها بشكل غير قانونى.

وجرى ضبط المتهم، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية وبمواجهته أيد ما سبق، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية لمباشرة التحقيقات، والتى قضت بالسجن 6 أشهر واجبة النفاذ وغرامة 50 ألف جنيه وتعويض مدني 50 ألف جنيه.